Bertens naar plek 28 op wereldranglijst, Haase 42ste

De Deense stoomde vervolgens door naar de eindzege. Wozniacki veroverde op de Australian Open haar eerste grandslamtitel en nam daardoor tevens de eerste plaats op de wereldranglijst over van Simona Halep, de Roemeense die ze in de finale in drie sets de baas was (7-6 (2) 3-6 6-4). Wozniacki mag zich na precies zes jaar weer de nummer één van de wereld noemen.



Robin Haase liet zich in het mannentoernooi weliswaar al in de eerste ronde verrassen, maar toch boekte hij één plek winst. Haase is nu de nummer 42 van de wereld. Roger Federer kon zich ondanks zijn 20ste Grand Slam-titel niet opwerken naar de eerste plaats. De Zwitser blijft tweede, maar komt qua punten wel dichter in de buurt van zijn rivaal Rafael Nadal. Marin Cilic is de nieuwe nummer drie.