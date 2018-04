Bertens naar finale in Charleston na zinderende partij tegen Keys

De partij werd gekenmerkt door een fors aantal breaks. In de eerste set, die werd begonnen door Keys, gingen de eerste drie sets meteen tegen de service in. Bertens won die set uiteindelijk met 6-4. In de tweede set gingen de games ook tot zes keer toe tegen de service in en kreeg Bertens twee matchpoints. Deze werden niet verzilverd waarna de tweede set middels een tiebreak naar Keys ging.



In de derde set, die Bertens mocht beginnen, werd de Nederlandse gebroken bij een 4-4 stand en kreeg Keys vervolgens ook een matchpoint. Omdat Bertens op haar beurt weer de Amerikaanse brak, dwong de Nederlandse een nieuwe tiebreak af. Daarin was ze uiteindelijk met 7-5 te sterk.



In de finale neemt Bertens het op tegen de winnaar van de partij tussen Julia Goerges en Anastasija Sevastova. Die finale wordt rond 21.00 uur Nederlandse tijd gespeeld.