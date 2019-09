Bertens na nieuwe domper: ‘Dit hoort erbij’

‘Sportief en financieel staat er veel op het spel’

24 september GOES - Vier dagen na de 6-1-nederlaag in de derby tegen Hoek moet Goes opnieuw aan de bak. In de tweede voorronde van het KNVB-bekertoernooi treft de derdedivisionist woensdagavond een oude bekende: zondag-hoofdklasser Silvolde. Bij een rood-wit-gekleurde overwinning is het Cambuur Leeuwarden van trainer Henk de Jong de volgende opponent.