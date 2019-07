Bertens na acht matchpoints naar finale WTA-toernooi in Palermo

Bertens, vijfde op de WTA-ranglijst, won de eerste set in een halfuur overtuigend met 6-1 van de nummer 119 van de wereldranglijst bij de vrouwen. In de tweede set ging het een stuk meer gelijk op, maar na een uur spelen won Bertens dan toch met 7-5. Bertens had op het eind wel liefst acht matchpoints nodig om de partij af te maken tegen de dapper strijdende Badosa, die vrijdag nog in twee sets (6-1, 6-2) won van Arantxa Rus.



Bertens neemt het morgenavond vanaf 19.30 uur in de finale op tegen de 22-jarige Jil Teichmann uit Zwitserland, die in haar halve finale overtuigend won (6-3, 6-1) van de Russische Ludmilla Samsanova. Teichmann is de nummer 82 van de wereld. Bertens trof Teichmann vier jaar geleden in de kwalificaties van het WTA-toernooi van Luxemburg en dat duel won ze in twee sets.



Bertens kan morgenavond in Palermo haar derde titel van het jaar veroveren. Begin februari won ze in Sint-Petersburg en in mei was ze de sterkste op het grote toernooi van Madrid.