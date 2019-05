Bertens morgen tegen Kuzmova op Court Philippe Chatrier

Biljarten is een uitlaat­klep voor Kapelse duizend­poot

18:51 KAPELLE - Claudia van den Berge is een duizendpoot. Na diverse opleidingen runt ze sinds twee jaar haar eigen praktijk. Daarbij werkt ze onder meer met de nodige dieren, die ze zelf houdt. In het verleden was ze een fanatiek ringsteekster. Komend weekeinde gaat ze op voor haar vierde nationale titelstrijd in het libre, want biljarten is een uitlaatklep voor de geboren en getogen Kapelse.