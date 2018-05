Bertens: Mijn service hield me op de been

LIVE: Blasman kopt Silvolde op slag van rust naast Goes

20:28 SILVOLDE - Goes begon uitstekend aan het duel met Silvolde in de eerste ronde van de nacompetitie om promotie naar de derde klasse. Na zeven minuten opende Francis Kabwe Manengela al de score voor de Zeeuwen. Kort voor rust mocht de doelpuntenmaker aanleggen voor een strafschop, maar die ging mis. Even later maakte de thuisploeg gelijk: 1-1.