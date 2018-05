Bertens makkelijk naar tweede ronde in Neurenberg

VIDEO Alles valt voor Goes op zijn plek: periode voor het grijpen

20 mei GOES – Zondag-hoofdklasser Goes heeft goede zaken gedaan in de strijd om de derde-periodetitel én is geklommen naar de tweede plaats. In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen werd Nuenen met 3-2 verslagen, terwijl de concurrentie punten liet liggen.