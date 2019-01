Bertens maakt geen big deal van ‘aparte ochtend’

Twee uit twee, constateerde Kiki Bertens tevreden tegenover de vaderlandse pers in Melbourne. Lachend: ,,Het is wel eens anders geweest. Dan lag iedereen er al uit als Nederland wakker werd.”

Door Rik Spekenbrink

Na Robin Haase won ook Bertens haar eersterondepartij. Alison Riske werd met twee keer 6-3 verslagen. Een steady overwinning, vond de nummer 9 van de wereld. ,,Ik ben blij met hoe ik gespeeld heb. Alleen in de tweede set was ik soms iets te passief. Maar met 10 aces, 0 dubbele fouten en 1 breakpoint zit het met mijn service wel goed. Dat is nu toch één van mijn grootste wapens.”

In de ‘Arena 1537’ bleef de warmte behoorlijk hangen. Met ijshanddoeken, een petje en heel veel drinken ging Bertens de hitte te lijf. Na een goed uur zat de partij er al op. ,,Maar ik ben ook klaar voor een langere wedstrijd, dat voel ik. Ik ben ook al dagen veel aan het drinken, water met zout. En de warming up doe je nu buiten, zodat je niet de hele tijd in de airco zit en dan ineens de warmte in moet.”

Over die warming up gesproken, dat ging nog niet helemaal goed in de Australische ochtend. Bertens kon niet met coach Raemon Sluiter inschrijven, en werd uiteindelijk mét Riske op baan 23 gepland. Die had wél haar coach aan de overkant staan. ,,Kennelijk maakt het dus niet uit dat je geplaatst bent. Het was best een aparte ochtend, om naast je tegenstander te staan. En ook nog eens tegenover een lefty (een linkshandige speelster, red.). Maar goed, dat half uurtje gaat uiteindelijk geen verschil maken. Het heeft weinig zin om er een big deal van te maken.”

Bertens was ontspannen, net als vorige week in Sydney. Is ze langzaam aan gewend aan de spanning, die haar toch regelmatig parten speelde in het verleden? ,,Zou kunnen. Of misschien had ik gewoon een goede dag en is het voor de tweede ronde alweer anders.”