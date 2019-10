Bertens laat finaleplaats Peking uit handen glippen tegen nummer 1

Kiki Bertens is er niet in geslaagd om de finale van het toernooi van Peking te bereiken. In een zinderende halve eindstrijd tegen Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, liet ze de overwinning glippen: 3-6, 6-3 en 6-7.

Het toernooi in Peking stond in het teken van de wederopstanding van Bertens, die de afgelopen periode flink worstelde met haar vorm en mede daarom zelfs even afstand nam van haar vaste coach Raemon Sluiter. Met Elise Tamaëla aan haar zijde doet ze het in China bijzonder goed. Zo won ze in de kwartfinale al knap van Elina Svitolina, de nummer drie van de wereld.

Tegen Barty (van wie Bertens nog nooit eerder won, het stond tot deze halve finale al 0-4 in onderlinge ontmoetingen) lukte dat niet. Bertens verloor de eerste set, maar toonde na een slecht begin wel een paar keer veerkracht. Na een op het oog kansloze 1-4 achterstand knokte ze zich op 2-4 naar een breakpoint, al verspeelde ze die. Op 2-5 nam Barty vervolgens een voorsprong van 0-40, maar door vijf punten op rij te maken pakte Bertens die game alsnog. En een game later werkte de Nederlandse wederom twee setpoints weg, voordat Barty toesloeg: 3-6.

Volledig scherm © REUTERS

Desondanks begon Bertens met een goed gevoel aan de tweede set: ze won haar eerste twee servicegames en brak ondertussen door de service van de 23-jarige Australische heen, na die 3-0 voorsprong maakte ze die tweede set vrij soeverein af met 6-3. Ook in de beslissende set begon de Wateringse goed, met een break, maar die gaf ze ook direct weer weg.

Nerveus

Die openingsgames bleken een voorbode voor een zeer nerveuze derde set. Bertens liep uit naar 4-2 en mocht op 5-4 serveren voor de wedstrijd. In die game kwam ze achter, ze knokte zich terug naar deuce, maar moest ze uiteindelijk toch buigen: 5-5. Een tiebreak moest de beslissing brengen, die was al net zo spectaculair als de rest van de wedstrijd (die in totaal 140 minuten duurde): 7-9 voor Barty. Ze speelt in de finale in Peking tegen de winnares van het duel tussen de Japanse Naomi Osaka en de Deense Caroline Wozniacki.