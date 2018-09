Bertens knokt zich naar halve finales Seoul

De als tweede geplaatste Westlandse gaat nu met de winnares van de partij tussen de Roemeense Irina-Camelia Begu en Maria Sakkari uit Griekenland strijden om een plek in de finale. Bertens (26) is na de uitschakeling van de als eerste geplaatste Jelena Ostapenko uit Letland op papier de favoriet voor de eindzege.

De pupil van coach Raemon Sluiter doet in Seoul goede zaken met het oog op plaatsing voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi in Singapore. Bertens staat momenteel op de achtste plaats van de seizoensranking. Haar grootste concurrente, Karolina Pliskova uit Tsjechië, speelt deze week op het hoger aangeschreven toernooi in Tokio en heeft daar ook de halve finales bereikt. Pliskova overleefde in de kwartfinale tegen de Amerikaanse Alison Riske twee matchpoints: 6-1 6-7 (5) 7-6 (4).