Bertens knokt zich langs Kontaveit en treft Osaka in kwartfinale

Bertens begon het jaar in Australië met een keurige zege. Tegen Dajana Jastremska werd in drie sets gewonnen en vandaag wachtte in de tweede ronde Anett Kontaveit, een goede bekende van Bertens. De Nederlandse won twee van de drie onderlinge partijen tegen de Estse nummer 26 van de mondiale ranking.

Beslissende set

Waar de breakpoints elkaar zich in de tweede set in hoog tempo afwisselden, daar waren beide tennissters in de derde set ijzersterk op hun eigen service. Alleen in de vijfde game had Kontaveit één kans om Bertens te breken, maar dat stond de Nederlandse niet toe. Ze maakte er ‘gewoon’ 3-2 van. Tot een 6-5 voorsprong voor Bertens gingen alle games met de service mee. Juist bij die stand was het Bertens die wist te breken. De Nederlandse plaatste zich daarmee voor de kwartfinale van het toernooi in Brisbane. ,,Ik speelde goed. De tweede set ging wel wat minder. Maar het was een mooi gevecht met een goed niveau", aldus Bertens na haar zege.