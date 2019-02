Bertens klopt Sabalenka en pakt eerste finaleplaats van het jaar

column barry van der hooft Vliegangst

8:40 Hij is dertien en weet heel goed wie Dennis Bergkamp is. Dankzij YouTube, waarbij het filmpje van de weergaloze goal in 1998 tegen Argentinië met het commentaar van Jack van Gelder uiteraard op nummer één staat. Maar toen ik hem laatst vertelde over de vliegangst die Dennis Bergkamp heeft, viel zijn mond toch even open. Hoe deed hij dat dan met verre Europese uitwedstrijden, was de eerste vraag die ik kreeg. Dan pakte hij de auto, ging door de tunnel richting Calais en werd door een chauffeur heel Europa doorgereden, legde ik uit.