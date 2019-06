Bertens klopt Friedsam en staat in kwartfinale Eastbourne

Kerkhove doorbreekt negatieve spiraal op Wimbledon

25 juni ROEHAMPTON - Lesley Kerkhove heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. De 27-jarige tennisster uit Zierikzee versloeg dinsdag de Chinese Fang Ying Xun met 6-3 6-3. Het was de eerste enkelspelzege voor Kerkhove op de grasbanen van Roehampton, waar het kwalificatietoernooi voor Wimbledon wordt afgewerkt. In vier eerdere edities strandde Kerkhove even zo vaak in de openingsronde.