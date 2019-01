Bertens klimt naar plek 8 op wereldranglijst

Bouzambou met Oranje naar eerste WK-kwalifica­tie­toer­nooi

11:01 VLISSINGEN - Saïd Bouzambou is even teruggekeerd uit Indonesië. De zaalvoetballer uit Vlissingen, die sinds kort voor SKN Kebumen uitkomt, speelt volgende week met het Nederlandse team het eerste WK-kwalificatietoernooi in Bulgarije. In het Palace of Culture and Sports in Varna treft Oranje het gastland en kruist het ook de degens met Estland en Montenegro.