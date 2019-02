Bertens indrukwekkend naar achtste WTA-titel in Sint-Petersburg

Vekic brak in de openingsgame meteen door de opslag van Bertens. Die riep bij 2-3 coach Raemon Sluiter de baan op. Hij adviseerde haar zich iets meer op zichzelf te focussen dan op haar tegenstandster en het ‘iets simpeler te houden’. De tips hadden niet meteen effect, want op 2-4 brak Vekic Bertens opnieuw voor 2-5. Maar van het ene op het andere moment was de Nederlandse scherp als en mes en met een reeks heerlijke punten (16 van de 17 punten gingen nu naar Bertens) won ze vier games op rij. Vekic leek het helemaal kwijt te zijn, maar sleepte er nog wel een tiebreak uit. Het momentum lag echter bij Bertens, die op elke bal van Vekic antwoord had en de tiebreak overtuigend met 7-2 won.



Een vroege break, opnieuw op love, van Bertens in de tweede set leek haar achtste WTA-titel al voorzichtig aan te kondigen. Ze had de hele week goed gespeeld in Sint-Petersburg. Met een mentaal belangrijke overwinning op Anastasia Pavljoetsjenkova, die haar op de Australian Open nog de weg had geblokkeerd, in de kwartfinale. En een uitstekende zege op Aryna Sabalenka, talent en top 10-speelster uit Wit-Rusland, in de halve eindstrijd.