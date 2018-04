Bertens in Stuttgart onderuit tegen tegen Pliskova

Atleet Mark Verhage overleefde een coma, nu is hij snelste Zeeuws-Vla­ming in marathon

23 april AXEL - De snelste Zeeuws-Vlaming in de Marathon Zeeuws-Vlaanderen van zaterdag balanceerde 10 jaar geleden na een zwaar ongeluk nog op het randje van de dood. Mark Verhage uit Zaamslag werd in 2008 zes dagen in coma gehouden, nadat hij was aangereden op de fiets. Met zwaar hersenletsel, een gebroken rug en een zenuwbeschadiging in zijn linkerbeen werd hij naar het ziekenhuis in Gent vervoerd waar hij moest vechten voor z'n leven. Dat hij tien jaar later de beste Zeeuws-Vlaming zou worden in de tiende editie van de marathon is voor hem een zegen. ,,Ik ben enorm trots dat het zo goed gaat, want ik heb nog steeds last van dat ongeluk.''