Bertens heeft top-10 in vizier na eenvoudige zege

Bertens was oppermachtig in zowel de eerste als tweede set en stond slechts twee games af. In de eerste ronde had Bertens ook al geen problemen met haar angstgegner Sorana Cirstea (6-2, 6-0). De 26-jarige Bertens is in Peking hard op jacht naar plaatsing voor de prestigieuze en lucratieve WTA Finals. Op dit moment staat de tennisster negende op de plaatsingslijst, waar een achtste plek nodig is.



Haar tegenstander voor de achtste plek, Karolina Pliskova is ook door naar de derde ronde in Peking, waardoor het gat tussen het tweetal gelijk blijft. De tennisster die in China het verst komt, pakt de achtste en mogelijk zelfs zevende plek in de WTA Finals race.