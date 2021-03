Bertens heeft eerste overwinning van 2021 te pakken

Bertens had een dag eerder haar rentree gemaakt in het enkelspel na lange afwezigheid en een operatie aan haar achillespees. Ze verloor kansloos van een sterk spelende Jelena Ostapenko uit Letland. In de dubbel ging het beter. Het Nederlandse duo pakte overtuigend de eerste set en maakte in de tweede set een break achterstand goed om met 6-3 de zege te pakken. In de kwartfinale spelen ze tegen de als eerste geplaatste Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova uit Tsjechië.



Demi Schuurs bereikte eerder op de dag met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar de kwartfinales. Ze versloegen Alexa Guarachi uit Chili en Darija Jurak uit Kroatië met 6-2 6-3.