Bertens grijpt naast dubbeltitel bij WTA Finals

Bertens en Larsson gaven zich niet eenvoudig gewonnen. De eerste set ging lange tijd gelijk op. Bij een stand van 4-4 brak het Nederlands-Zweedse duo de service van de tegenstanders om vervolgens door te stomen naar 6-4.



Ook de tweede set was spannend. Bertens en Larsson werden slordiger en Babos en Hlavackova trokken de set met dezelfde cijfers naar zich toe. In de beslissende supertiebreak waren Babos en Hlavackova de gretigste en moesten Bertens en Larsson het onderspit delven.



Bertens en Larsson wonnen dit jaar vier titels in het dubbelspel. Ze plaatsten zich als laatste duo voor de seizoensfinale in Singapore, waar ze sterk presteerden.



Bertens was de derde Nederlandse tennisster in de eindstrijd van het eindejaarstoernooi. Betty Stöve won de WTA Finals twee keer, in 1977 en 1979. Manon Bollegraf verloor in 2000 de finale.