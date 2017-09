Bertens grijpt in Seoul achtste WTA-titel in het dubbelspel

Bertens en Larsson hadden een ruim uurtje nodig om hun opponenten eenvoudig met 6-4 en 6-1 opzij te zetten. De start was stroef met een vroege break tegen, waardoor Kumkhum en Plipuech op 3-1 kwamen in de eerste set. Daarna verloren Bertens en Larsson nog maar twee games en werd de eindzege in Seoul eenvoudig vastgesteld.



Behalve in Seoul won het duo eerder dit jaar al de toernooien in Auckland en Gstaad. In het enkelspel in Zuid-Korea werd Bertens al in de eerste ronde uitgeschakeld door landgenote Richel Hogenkamp, die het uiteindelijk tot de halve finale schopte. Jelena Ostapenko won vandaag het enkeltoernooi in Seoul ten koste van Beatriz Haddad Maria (6-7 (5), 6-1 en 6-4).



Bertens reist door naar China, waar ze morgen op de Wuhan Open aantreedt tegen Monica Niculescu.