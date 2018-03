Bertens gaat voor hattrick in Nürnberg

Van Drongelen en Nieuwkoop weer in voorlopige selectie Jong Oranje

7 maart ZEIST - Rick van Drongelen (HSV) en Feyenoorder Bart Nieuwkoop zijn door coach Art Langeler opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje, dat oefent tegen België (22 maart) en vijf dagen later in actie komt in en tegen Andorra (27 maart). Van Drongelen debuteerde in september tegen Engeland (1-1) in Jong Oranje en is inmiddels een vaste waarde. Nieuwkoop, die woensdag zijn 22ste verjaardag viert, hoopt in de Derby der Lage Landen zijn debuut te maken.