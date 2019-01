Bertens gaat voor grand slam-titel: ‘Ik voel me sterk’

Franse heeft over belangstel­ling niet te klagen

11 januari GOES - Goes start zondag aan de tweede seizoenshelft met een uitwedstrijd tegen OSS’20. De promovendus beschikt nog altijd over Erwin Franse. De buitenspeler maakte in de derde divisie tot dusver negen doelpunten. Het is nog maar de vraag of hij ook na de zomerstop het rode shirt van Goes zal dragen. ,,Er zijn meerdere clubs geïnteresseerd”, bekent hij.