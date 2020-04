Bertens gaat titel Madrid ‘virtueel’ verdedigen: ‘Ik ben gek op spelletjes’

PORTRET Vera Wisse: ‘Opeens gezond gaan eten, helpt niet tegen het coronavi­rus’

8:01 Midden in de coronacrisis grijpen mensen massaal naar vitamine C-pillen en zink-tabletten. Diëtiste en HBO-docente Vera Wisse (35) uit Lewedorp kan zich vreselijk opwinden over hoe bepaalde voedingstoffen als reddingsboei worden gezien. Ze blogt erover op de site ‘I am a foodie’. ,,Soms moet ik echt even een half uur afkoelen nadat ik iets bizars op televisie zie of op internet lees. Anders worden mijn artikelen te fel.”