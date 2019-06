Bertens gaat baantje op, baantje af in Rosmalen

Oei, oei, wat hebben we nu weer gedaan? Groede leeft in ongeloof

14 juni GROEDE - Maandag 10 juni 2019, tegen half vijf ’s middags. De laatste minuut van de reguliere speeltijd loopt in Sprundel, de regen maakt het veld nat en glad en de voorzet vanaf de rechterflank lijkt in eerste instantie niets op te leveren. Maar viavia valt de bal ineens voor de voet van invaller Nick van Belois, die alsnog de 2-2 binnen schiet. ,,Ik stond naast mijn broer Bart toen we die 2-2 maakten’’, vertelt Arno van den Hemel. ,,Hij keek me aan en zei: wat zijn we aan het doen?!’’