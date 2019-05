Bertens floreert, maar interesse vanuit het bedrijfsleven valt tegen

,,De interesse valt nog tegen hoor", bekende Bertens (27). ,,Het blijft toch lastig. Op zich ben ik ook niet het type persoon dat het heel erg opzoekt. Natuurlijk, als er heel grote dingen voorbijkomen, dan moet je dat zeker doen. Maar ik probeer me toch zoveel mogelijk op mijn tennis te focussen. Maar misschien komt er nog iets leuks voorbij." Veel speelsters uit de top 10 van de wereldranglijst hebben zich verbonden aan de grootste merken. Naomi Osaka is een ster in Japan en strijkt jaarlijks vele miljoenen op aan sponsorinkomsten. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Caroline Wozniacki, die tegenwoordig een aanzienlijk lagere ranking heeft dan Bertens. ,,Maar je weet ook dat daar verplichtingen tegenover staan, dat je daar dagen aan kwijt bent", zei Bertens daarover. ,,En ik vind mijn vrijheid naast de baan belangrijk. Dat is een afweging die je elke keer maakt. Dus eigenlijk is het bij elke deal: wil ik dit wel of niet? Ik vind die vrijheid wel lekker."

Ter illustratie: Wozniacki heeft op Instagram 1,4 miljoen volgers, Bertens 'slechts' 61.000. Sinds Bertens deel uitmaakt van de mondiale top 10 roert ze zich, aangemoedigd door Fatima Moreira de Melo - de partner van coach Raemon Sluiter - wat meer op social media. Bertens: ,,Als zij mee is, pakt zij het op. En ik doe het zelf wat meer, want het moet gewoon in deze tijd.”



Toch hoeft men niet te verwachten dat Bertens het glamoureuze leven ooit gaat verkiezen boven het leven als tennisster. ,,Iedereen maakt de afweging die zij zelf wil maken'', zegt Sluiter. ,,Kiki is niet waanzinnig actief op social media. Die gaan we niet zien in strakke sportkleding terwijl ze bezig is met buikspieroefeningen. Als daar je prioriteit ligt om je geld te verdienen, dan moet je dat vooral doen. Maar zo zit Kiki niet in elkaar. En het bedrijfsleven springt in op iemand die daarbij past. Als je twee keer per week op social media moet plaatsen hoe verschrikkelijk blij je met een bedrijf bent en je staat er niet achter, dan kan er wel een zak geld tegenover staan, maar dan moet je het gewoon niet doen. Dan gaat het je meer kosten dan het je oplevert."