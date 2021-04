Bertens fit voor interland: ‘Moet niet aan 683 dingen tegelijk denken’

Kiki Bertens is voldoende hersteld van haar achillespeesblessure om morgen in actie te komen in de Billie Jean King Cup, tegen China. De kopvrouw hoopt behalve het team ook zichzelf een dienst te bewijzen door voor het eerst dit jaar een partij te winnen.

De Nederlandse nummer 11 van de wereld opent de landenwedstrijd, voorheen bekend als de Fed Cup, op een indoor gravelbaan in de Maaspoort in Den Bosch tegen Xinyu Wang. De pas 19-jarige Chinese, nummer 146 van de wereld, is één van de twee verrassende Chinese speelsters die voor de enkelpartijen werd geselecteerd. De ander is bijna-naamgenoot Xiyu Wang, die in de tweede partij Arantxa Rus treft. Zaterdag worden de koppels dan in principe omgedraaid. Het vijfde duel is dan het dubbelspel.

Zelden pijnvrij

Maar de ogen zijn eerst gericht op Bertens. Die trok zich eerder deze maand terug voor het graveltoernooi in Charleston. Ze had te veel last van haar achillespees. Pijnvrij is ze ook na de trainingsweek in Den Bosch nog niet, vertelde ze. ,,Maar dat is een sporter over het algemeen zelden. De pijn is de afgelopen vier dagen in elk geval niet toegenomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik morgen honderd procent kan geven.” Haar tegenstandster Wang is een onbekende. ,,Maar de andere meiden kennen haar wel, en ik ga nog wat beelden kijken.”

Bertens (29) verloor haar drie enkelspelpartijen dit seizoen, nadat ze terugkeerde op de tour na een operatie aan dezelfde achillespees. Ze mist wedstrijdritme en vertrouwen. Juist daarom kan een week met het Nederlands team, onder leiding van scheidend captain Paul Haarhuis, haar een boost geven. ,,De sfeer is altijd heel goed, er wordt hard gewerkt en veel gelachen. Dat is nu super belangrijk, daar ga ik me alleen maar beter van voelen." Maar de sleutel tot succes, zo legde Bertens uit, is ontspanning op de baan.

,,Ik moet vooral niet met te veel zaken bezig zijn. Ook als het in het begin bijvoorbeeld niet goed gaat, moet ik op het bankje één of twee dingen bespreken, in plaats van met 683 dingen bezig te zijn. Ik moet zo ontspannen mogelijk spelen, goed op mijn benen staan en mijn arm laten gaan, dat zijn de belangrijkste dingen.” Ze probeert zo min mogelijk terug te denken aan de laatste Fed Cup-wedstrijd, eind 2019 in Den Haag. Bertens won haar twee singles, maar verloor het beslissende dubbelspel. ,,Dat deed heel veel pijn. Laten we snel naar de volgende vraag gaan”, zei ze met een knipoog in de digitale persbijeenkomst.

Vertrouwen

Op haar favoriete ondergrond voelt Bertens vertrouwen, en hoopt ze ook haar linker achillespees enigszins te ontlasten. ,,Het was vooral de overgang van hardcourt naar gravel waar mijn lichaam even wat tijd nodig had”, legde ze uit. ,,Fijn om weer een wedstrijd te hebben. Ik wacht nog op resultaten. Hopelijk kan ik hier vertrouwen winnen, mijn steentje bijdragen voor het team en een opsteker meenemen richting de rest van het gravelseizoen.”