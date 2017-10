Bertens enige Nederlandse troef in hoofdtoernooi Luxemburg

Hogenkamp moest in drie sets haar meerdere erkennen in de Duitse Antonia Lottner: 7-6 (2), 3-6, 6-4. Kerkhove verloor in drie sets van Jana Fett uit Kroatië: 6-7 (5), 6-3, 6-1. Rus ging met 7-6 (2) en 6-2 onderuit tegen de Roemeense Alexandra Cadantu.

Bertens (25) is in Luxemburg als tweede geplaatst in het hoofdtoernooi. De nummer dertig van de wereld treft Denisa Allertova in de eerste ronde. De 24-jarige Tsjechische staat net buiten de top honderd van de wereldranglijst, op plaats 104. Allertova verloor vorige maand nog van Hogenkamp in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Seoul.