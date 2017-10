Bertens en Larsson beginnen tegen Australisch koppel

In 2003 was uitduel met Heracles voor Hoek 'een vergiftigd geschenk'

8:30 MIDDELBURG - In Hoek maken ze zich op voor de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Beide ploegen troffen elkaar al eerder op 16 december 2003, maar toen was eigenlijk niemand echt blij met het resultaat van de loting. ,,We speelden op kunstgras hè’’, zegt Arjan Human, de toenmalige spits van Hoek, als hij nu terugblikt op dat duel.