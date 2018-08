Bertens en Haase op baan 10 in New York

Goes maakt er ook vier tegen De Meeuwen

21:21 GOES - Zaterdag-eersteklasser De Meeuwen maakte woensdagavond kennis met de dadendrang van zondag-derdedivisionist Goes. In een oefenduel was de ploeg van trainer Rogier Veenstra met 4-1 te sterk voor de mannen van Daan Eikenhout.