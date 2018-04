Bertens eenvoudig naar tweede ronde Charleston

Volvo Ocean Race Team Brunel heeft finish in zicht

19:03 Met een minimale voorsprong van amper 5 zeemijl (circa 9 kilometer) zeilt schipper Bouwe Bekking met Team Brunel in de zevende etappe van de Volvo Ocean Race (VOR) richting de finish in het Braziliaanse Itajai. De Nederlandse routinier verwacht dat in de resterende 400 zeemijl de spannende strijd met het Dongfeng Race Team tot het einde zal voortduren.