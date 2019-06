Bertens eenvoudig naar derde ronde in Eastbourne

Hoek en Goes beginnen allebei op maandag 15 juli, daarna gaat ieder zijn eigen weg

24 juni VLISSINGEN – De Zeeuwse clubs in de derde divisie, Hoek en Goes, starten de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen beide op maandag 15 juli. Vervolgens houden de overeenkomsten een heel eind op. Na de eerste training gaat Hoek immers op de Belgische toer, terwijl Goes een ‘walk through memory lane’ maakt.