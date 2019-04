Bertens eenvoudig langs Trevisan in Charleston

De winter van Van de Kreeke: twee nationale titels en twee pr's

2 april SEROOSKERKE - De winter heeft precies gebracht wat Carolien van de Kreeke wilde. De 45-jarige atlete werd in haar leeftijdscategorie Nederlands kampioene op zowel de 10 kilometer als de halve marathon. Beide keren – begin februari in Schoorl en afgelopen zondag in Venlo - noteerde ze ook nog eens een dik persoonlijk record. ,,Het is mooi dat ik mijn goede vorm zeven weken heb kunnen vasthouden”, zei ze gisteren. ,,Ik heb daar ook wel serieus voor getraind.”