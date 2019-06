Bertens donderdag in derde partij op centrecourt

Arno Riemens haalt opgelucht adem: ‘Zijn’ Orion leeft nog

17:52 HEINKENSZAND - Orion/GSC leeft weer. De Heinkenszandse handbalvereniging zat in zwaar weer en het mannenteam, de enige ploeg van de club die nog uitkwam in competitieverband, dreigde opgeheven te worden. Nu is het toch gelukt om weer een ploeg bij elkaar te brengen en dus blijft Orion actief.