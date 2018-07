Bertens: Dit geeft een supergevoel

In de kwartfinale treft ze morgen Julia Görges, een vriendin van Bertens. De Duitse (29) heeft, op het eerste gezicht, niet de leukste uitstraling in het vrouwentennis. Maar schijn bedriegt, zegt Bertens. ,,Julia heeft een superpersoonlijkheid. Ze is heel open en vriendelijk en heeft afgelopen jaren veranderingen ondergaan. Ze is relaxter geworden, heeft een manier gevonden om het leven op de tour leuker te maken.”



Behalve in twee onderlinge ontmoetingen (2-0 voor Bertens) hebben beiden vorig jaar ook een paar keer samen gedubbeld. ,,Soms gaan we wat eten samen. We zijn naar elkaar toe getrokken. Als je vandaag zag hoe blij we voor elkaar zijn, is dat alleen maar heel speciaal. Ik kom zelf natuurlijk ook van ver en ben trots op de groei die ik als persoon heb doorgemaakt afgelopen jaren. Daar gaat het uiteindelijk om, want dat neem je ook mee in de rest van je leven.”