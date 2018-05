Bertens delft na topweek onderspit in finale tegen Kvitova

Masters MadridKiki Bertens is er vanavond niet in geslaagd haar zesde WTA-titel op haar naam te schrijven. In de finale van het prestigieuze Masters-toernooi van Madrid verloor ze na een thriller van bijna drie uur met 7-6, 4-6, 6-3 van de Tsjechische Petra Kvitova.

De 28-jarige Kvitova, nummer tien van de wereld, wist het prestigieuze toernooi in Madrid ook al in 2011 en 2015 op haar naam te schrijven. De zege in het hoog aangeschreven graveltoernooi in Madrid levert Kvitova bijna 1,2 miljoen euro op. Bertens gaat na een topweek in de Spaanse hoofdstad met 583.000 euro naar huis.



Tegen Kvitova kon Bertens een indrukwekkende week niet bekronen met de mooiste prijs uit haar carrière. En veel scheelde het vanavond niet. Bertens en Kvitova gingen gelijk op. De eerste set werd beslist in een tiebreak. Na één uur en zestien minuten was Kvitova, die een break in de zese game meteen weer repareerde, won de Tsjechische nummer tien van de wereld de dertiende game met 8-6.

Volledig scherm Kiki Bertens. © REUTERS

In de tweede set brak Bertens in de zevende game en gaf de voorsprong nu níet meer uit handen (6-4). Ook in de derde en beslissende set gingen beide speelsters gelijk op. Bertens oogde fysiek beter, maar de routine van Kvitova gaf de doorslag nadat ze Bertens in de zesde én achtste game brak. Op ervaring serveerde ze de set vervolgens uit.

Reuzensprong

Wat resteert voor Bertens zijn schitterende zeges op onder anderen Caroline Wozniacki (de nummer twee van de wereld), Caroline Garcia (de nummer zeven van de wereld) en gewezen nummer één Maria Sjarapova én een reuzensprong op de wereldranglijst. Als Bertens maandag de WTA-ranglijst onder ogen krijgt, ziet ze dat ze is gestegen van plaats 20 naar positie 15. Dat is haar hoogste positie ooit.

Brenda Schultz-McCarthy was de laatste Nederlandse die de toptien bereikte. In 1996 bezette zij de negende plaats. Bertens kan naar haar goede prestaties op gravel ook voorzichtig kijken naar de WTA Finals, het eindejaarstoernooi waaraan de beste acht speelsters mogen deelnemen. Op de Race To Singapore, de jaarranking, staat ze nu elfde.

Volledig scherm Petra Kvitova. © Getty Images Belangrijker dan de karrenvracht aan punten en het prijzengeld is echter het spel waarmee Madrid bijna naar haar hand zette. Bertens reist over een dikke week in topvorm én als belangrijke outsider naar Parijs. Op Roland Garros, het toernooi waar ze in 2016 naam maakte met een halve-finaleplaats, kan Bertens zomaar wéér meedoen om de titel.

Maar eerst wacht Rome. Bertens reist morgen meteen door naar de Italiaanse hoofdstad waar maandag of dinsdag in de eerste ronde de Griekse Maria Sakkari - de nummer 42 van de wereld - wacht. Dan zal vooral ook blijken of de mentale sprong die Bertens de voorbije week heeft gemaakt een vervolg krijgt.