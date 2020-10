Bertens blijft nummer 9 van de wereld

Na bijna 80 jaar is Ron Abuys nog altijd in topvorm

22 oktober KLOOSTERZANDE - Zijn Zeeuws marathonrecord bij de veteranen is zowat legendarisch. Maar ook was Ron Abuys een fanatiek voetballer. Nog altijd loopt sport als een rode draad door zijn leven. Hardlopen op recreatief niveau, met de tourclub weg op de racefiets en soms de ATB. En er is de muziek, rock & roll, bruisend van energie, zoals-ie zelf is. Op bezoek bij Ron Abuys, bijna 80 jaar jong.