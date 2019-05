Bertens bevestigt status van mondiale topper op slopende dag in Rome

De tennisster uit Wateringen won vanmorgen na een lange partij in drie sets van Amanda Anisimova en zette vanavond in de derde ronde ook de Spaanse Carla Suarez-Navarro opzij . Tegen Suárez-Navarro speelde vermoeidheid Bertens parten en was haar spel van wisselend niveau, maar voldoende om in drie sets af te rekenen met de Spaanse: 6-4, 1-6, 6-3. Bertens, die vandaag bijna vier uur op het Italiaanse gravel stond, staat daardoor in de kwartfinale. Daarin is morgen de nummer 1 van de wereld Naomi Osaka of de Roemeense Mihaela Buzarnescu de tegenstander. De twee beginnen weldra aan hun derde-rondepartij.