Bertens beseft gemiste kans: ‘Zeker balen’

Kerkhove naar laatste acht in Oslo

11:47 OSLO - Tennisster Lesley Kerkhove is woensdag snel doorgedrongen tot de kwartfinales van het ITF-toernooi in Oslo. De Zierikzeese won in twee sets (6-2 7-5) van de Oekraïense Anastasiya Shoshyna, die als qualifier in het hoofdschema terecht kwam. Alleen in de tweede set had de Zeeuwse het even moeilijk. Ze kwam met 2-4 achter. Daarna knokte ze zich goed terug.