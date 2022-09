Berrettini wint in super tiebreak van Auger Aliasimme en zet Europa weer op voorsprong in Laver Cup

Voormalig voetbalta­lent Nazario de Fretes leidt nu miljoenen­be­drijf; ‘Mensen die afzien gaan het meeste bereiken’

Zondag, een paar uur na zijn glansrol tegen Feyenoord, deelde PSV’er Cody Gakpo een Instagram-post met zijn 120.000 volgers. Het plaatje laat een kledingset zien van het merk Seaside Fashionlabel, dat in 2017 is opgericht door Nazario de Fretes, zijn voormalig teamgenoot bij de Oranje-jeugd. De 23-jarige Middelburger, zelf in 2021 gestopt met voetballen, heeft inmiddels met het streetwearmerk een miljoenenbedrijf.

