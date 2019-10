Berover Özil en Kolasinac bekent schuld

KUSTMARATHON ‘Nog één keer, voor Lein...’

2 oktober MIDDELBURG - Het is spekglad op de weg als Sébastièn Schletterer zaterdagochtend 7 september een rotonde opdraait. Zijn kinderen zitten achterin. De auto begint te spinnen en belandt in de berm, letterlijk op de rand van een sloot. De Schletterers houden het ternauwernood droog en komen met de schrik vrij. De auto moet uit de berm getakeld worden, waarbij tot overmaat van ramp ook nog een wiel breekt. Schletterer belt met de organisatie van de Kustloop, want hij was juist onderweg met zijn kinderen die daar aan de kidsrun zouden deelnemen. De politie schiet te hulp en brengt de Schletterers naar de start in Vrouwenpolder. Tevergeefs, want wanneer ze het dorp inlopen klinkt het startschot.