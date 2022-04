Beroerde start voor Nederland: Arantxa Rus onderuit tegen Díaz

Billie Jean King CupHet is Arantxa Rus niet gelukt de Nederlandse tennissters op voorsprong te zetten in de Billie Jean King Cup-ontmoeting met Spanje. De kopvrouw van Oranje, de nummer 74 van de wereld, moest op de gravelbaan in Den Bosch met 6-2 7-6 (4) haar meerdere erkennen in de Spaanse Nuria Párrizas Díaz, de mondiale nummer 55.

De 31-jarige Rus gaf in de tweede set een 5-1-voorsprong uit handen. In de tiebreak benutte Párrizas Díaz na een uur en 34 minuten haar derde wedstrijdpunt nadat een forehand van Rus tegen de netband was gekomen en niet over het net was gevallen.

,,Ik speelde twee slordige games en maakte iets te veel foutjes”, gaf Rus achteraf toe. ,,We hebben het tegenovergestelde speltype, zij houdt niet van hogere spinballen en ik niet van harde ballen. En ik ging iets te veel met haar mee. En dan is zij beter. Balen, maar ik zie het niet als een gemiste kans.”

In de eerste set verloor Rus direct haar eerste servicegame, maar ze kwam terug tot 2-2. Vervolgens moest ze de vier daaropvolgende games aan de taaie Párrizas Díaz laten. De partij leek te kantelen in de tweede set, maar de agressief spelende Rus wist net geen derde set af te dwingen. Op de beslissende momenten produceerde ze te veel onnodige fouten, vooral met haar forehand. Ook sloeg ze vier dubbele fouten, veelal op belangrijke punten.

De partij van Rus betekende het debuut van captain Elise Tamaëla, die Paul Haarhuis heeft opgevolgd. Tamaëla was de coach van Kiki Bertens, die eind vorig jaar haar loopbaan beëindigde.

,,In het begin was ik heel erg nerveus, want je wilt gewoon goed beginnen voor het team en het publiek. Natuurlijk voel je dat dit meteen een belangrijke wedstrijd is voor de ontmoeting, maar je probeert dat naast je neer te leggen”, aldus Rus

In de tweede partij op vrijdag neemt Lesley Pattinama-Kerkhove het op tegen Sara Sorribes Tormo, de kopvrouw van Spanje. Zaterdag volgen dan, indien noodzakelijk, nog twee enkelspelen en een dubbelspel. Spanje kan in Brabant niet beschikken over topspeelsters Garbiñe Muguruza en Paula Badosa, die zich beiden hebben afgemeld.

De inzet van de ontmoeting in Den Bosch is deelname aan de Billie Jean King Cup Finals. Nederland deed nog nooit mee aan het eindtoernooi van het landenevenement, de opvolger van de Fed Cup.

