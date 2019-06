Beroemde Hamburgse klok verdwijnt uit stadion

Landskampi­oen Orion publieks­trek­ker op Zeeuws volleybal­toer­nooi

11 juni GOES - De tweede editie van de ZeelandCup voor volleybalteams krijgt dit jaar op zaterdag 7 september in Goes extra cachet. De organisatie is die dag in handen van Mytilus en VVS’92. Die twee clubs zijn erin geslaagd om drie topteams naar het Omnium te halen. Die spelen een driekamp.