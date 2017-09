Berghuis voelt zich dubbel schuldig

Fruitteler rijdt tractor uit protest op wielerparkoers

17:50 KAPELLE - De Slotkoers van TMZ in Kapelle is zaterdagmiddag geëindigd in een gang naar het politiebureau. Een fruitteler aan het parkoers was het niet eens met de wedstrijd langs zijn perceel. Hij is daarop ingereden op een lid van de organisatie. Niemand raakte daarbij gewond.