Berghuis, Schulting, Schippers en Zahavi genieten van de sneeuw

SnowbytesVoor het eerst in jaren ligt er weer een lekker dik pak sneeuw in Nederland. Ook veel sporters gingen vanochtend al naar buiten om te sleeën of sneeuwballen te gooien. De leukste foto's op een rij.

Evgeniy Levchenko neemt elke ochtend een duik in Amsterdam, dus ook bij deze temperaturen. De voorzitter van de VVCS groeide op in Oekraïne en raakt uiteraard niet in de war van een beetje sneeuw.

PSV-spits Eran Zahavi scoorde gisteren nog in de 3-0 overwinning op FC Twente. Vandaag begon hij de dag met een bakje koffie aan het water. Zien we de Israëlische spits komende week ook op schaatsen op de sloot voor zijn huis?

Dafne Schippers heeft het ook goed naar haar zin in de sneeuw. Haar hond Mexx lijkt het een beetje koud te vinden.

Ook in het Duitse Magdeburg ligt een flink pak sneeuw. Zwemster Sharon van Rouwendaal is wel tevreden in ‘Winter Wonderland'.

Oranje-international en FC Twente-speelster Kika van Es vermaakt zich ook goed in de sneeuw. Bij haar hond Kenzo is de natte snoet inmiddels al flink bevroren.

Het zal geen verbazing opwekken dat Erben Wennemars aan het aftellen is tot het natuurijs in Dalfsen sterk genoeg is om op te kunnen schaatsen.

Suzanne Schulting is ook duidelijk: ,,Ik heb liever ijs dan sneeuw", schrijft de olympisch kampioen shorttrack.

