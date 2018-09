Berghuis kop van Jut: 'Nu sta ik zelf voor lul'

Na drie jaar weer toernooize­ge voor tennisster Kerkhove

13:32 LISSABON – Tennisster Lesley Kerkhove schreef zondag voor de vierde keer in haar tienjarige profcarrière een ITF-toernooi op haar naam. De 26-jarige Zierikzeese won het 25.000 dollartoernooi van Lissabon. In de finale was ze te sterk voor de Turkse Pemra Ozgen: 6-2 7-6. De eerdere drie ontmoetingen met haar eindigden ook al in een overwinning.