Bergbeklimming veranderde Djokovic: 'Zag de wereld uit een nieuw perspectief'

,,Ik ademde hele nieuwe inspiratie in. Nieuwe motivatie. Ik dacht aan tennis en aan de emotie die in mij naar boven komt tijdens het tennissen."



,,Het was alleen maar positief. Ik had een heel nieuw gevoel voor de sport", aldus de Serviër die gisteren op het US Open zijn veertiende Grand Slam-overwinningen behaalde.



De bergwandeling van Djokovic vond plaats nadat hij in de kwartfinale van Roland Garros (tegen de nummer 72 van de wereld, Marco Cecchinato) verloor. ,,De rest is geschiedenis. I stond in de finale van Queen's, won Wimbledon, won Cincinnati en won het US Open. Ik raad jullie aan de berg ook te beklimmen. Er gebeuren dan fantastische dingen in je leven", zegt Djokovic over de Mont Sainte-Victoire.