Bencic stuurt titelverdedigster Osaka naar huis

LOTING PEC Zwolle komt naar Hoek, ook Goes en Kloetinge wacht mogelijk profclub

1 september VLISSINGEN - In het programma De Eretribune van FOX Sports is zaterdagavond de loting voor de tweede kwalificatieronde én de eerste ronde van de KNVB-beker verricht. Hoek kwam er het beste vanaf, de zaterdag-derdedivisionist is vrijgeloot en krijgt in de eerste ronde van het hoofdtoernooi bezoek van PEC Zwolle. Ook Goes en Kloetinge mogen hopen op een treffen met een profclub.