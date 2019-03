Bencic blijft op koers voor stunt in Indian Wells

RES Axel is al heel blij met een ‘mi­ni-Grand Prix’

7:00 AXEL - Bij de RES Axel zitten ze aan hun plafond. ,,We moeten oppassen dat we niet aan ons eigen succes ten onder gaan”, zegt Ad Colijn, bestuurslid bij de motorcrossorganisatie. Met de openingswedstrijd van de Dutch Masters of Motocross – zaterdag en zondag - heeft de Axelse stichting al een ‘mini-Grand Prix’. ,,We krijgen wel eens de vraag: willen jullie geen echte GP? Maar dat lijkt me niet verstandig.”