Belgische profvoetballer komt met voet onder mes van grasmaaier terecht

NAC-ta­lent Yassine Azzagari weinig opgescho­ten dit seizoen

9:27 Op zijn zeventiende debuteerde Yassine Azzagari bij het toen al gedegradeerde NAC tegen PEC Zwolle in de uitzwaaiwedstrijd van de eredivisie. Bijna drie jaar later staat de talentvolle NAC-middenvelder op een kruispunt in zijn carrière.