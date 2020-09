Belgische Elise Mertens plaatst zich voor kwartfinales US Open

Die­hard-fan uit Goes mag als eerste het ‘prachtige’ nieuwe Oran­je-shirt dragen

7 september GOES - Op een Zeeuwse voetballer in het Nederlands elftal moeten we vermoedelijk nog even wachten, toch was de eerste drager van het nieuwe Oranje-shirt een provinciegenoot. Jan Baart uit Goes mocht als diehard-fan het allereerste exemplaar in ontvangst nemen en waande zich voor één dag echt even ‘in Oranje’.